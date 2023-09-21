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Яка красива: 70-річна Бріжит Макрон в елегантній сукні з камінням з'явилася на державному бенкеті

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Яка красива: 70-річна Бріжит Макрон в елегантній сукні з камінням з'явилася на державному бенкеті

Король Чарльз III, королева Камілла, Еммануель Макрон, Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Перша леді Франції продемонструвала розкішний аутфіт у вбранні від Dior.

Вчора, 20 вересня, у Дзеркальній залі Версальського палацу відбувся державний бенкет, який президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон організували на честь офіційного візиту до Парижа короля Чарльза III і королеви Камілли.

Король Чарльз III, королева Камілла, Еммануель Макрон, Бріжит Макрон / © Associated Press
Король Чарльз III, королева Камілла, Еммануель Макрон, Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Перша леді обрала для такої події елегантну темно-синю сукню максі з прозорими рукавами, яка на комірі, манжетах і лінії талії була прикрашена камінням. Під вбрання вона підібрала шкіряні темно-сині туфлі на шпильках і клатч в тон.

Король Чарльз III, королева Камілла, Еммануель Макрон, Бріжит Макрон / © Associated Press
Король Чарльз III, королева Камілла, Еммануель Макрон, Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Макрон зробила елегантну зачіску з прикореневим об'ємом, макіяж смокі-айс, вуха прикрасила діамантовими сережками, а руки – каблучками, годинником і діамантово-сапфіровим браслетом.

Король Чарльз III, королева Камілла, Еммануель Макрон, Бріжит Макрон / © Associated Press
Король Чарльз III, королева Камілла, Еммануель Макрон, Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Еммануель Макрон був одягнений у класичний смокінг, білу сорочку, чорний метелик і чорні туфлі.  

Король Чарльз III, королева Камілла, Еммануель Макрон, Бріжит Макрон / © Associated Press
Король Чарльз III, королева Камілла, Еммануель Макрон, Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, під час урочистого привітання британських монархів Бріжит Макрон постала у темно-синьому ансамблі, який складався із сукні-футляра і вкороченого елегантного жакета цікавого крою із золотими ґудзиками у формі морських якорів.

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Дата публікації
Перегляди
1827
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