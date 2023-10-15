Яка красива: Джилл Байден у білій сукні з напівпрозорим декольте з'явилася на церемонії у Вашингтоні

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден взяли участь у церемонії з нагоди 48-ї річниці Національного італійсько-американського фонду у Вашингтоні.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Для такої події перша леді обрала розкішний аутфіт. На ній була біла сукня максі з довгими рукавами і напівпрозорим декольте, розшитим блискітками, камінням і стразами. Вбрання чудово обтискало її підтягнуту фігуру.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Джилл доповнила гарною зачіскою з локонами, вечірнім макіяжем із чорними стрілками і рожевими рум'янами. У вухах у неї були елегантні довгі сережки з діамантами і перлами, а на руках – золоті каблучки з камінням.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президент одягнув класичний чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Джилл Баден у рожевій сукні та квіткових слінгбеках постала на івенті у Білому домі.

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