Яка красива: Джилл Байден у білій сукні з напівпрозорим декольте з'явилася на церемонії у Вашингтоні

Перша леді США у розкішному вечірньому образі сяяла на заході.
Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден взяли участь у церемонії з нагоди 48-ї річниці Національного італійсько-американського фонду у Вашингтоні.
Для такої події перша леді обрала розкішний аутфіт. На ній була біла сукня максі з довгими рукавами і напівпрозорим декольте, розшитим блискітками, камінням і стразами. Вбрання чудово обтискало її підтягнуту фігуру.
Аутфіт Джилл доповнила гарною зачіскою з локонами, вечірнім макіяжем із чорними стрілками і рожевими рум'янами. У вухах у неї були елегантні довгі сережки з діамантами і перлами, а на руках – золоті каблучки з камінням.
Президент одягнув класичний чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.
Нагадаємо, раніше Джилл Баден у рожевій сукні та квіткових слінгбеках постала на івенті у Білому домі.
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