Яка красива: Джилл Байден у білосніжному вбранні і з локонами виступила на музичному концерті

Джилл Байден відвідала концерт Walkin' After Midnight: The Music Of Patsy Cline, присвячений пам'яті кантрі-співачці Петсі Клайн. Захід відбувся у Нешвіллі, штат Теннессі. Перша леді виступила там із промовою.

На сцені Джилл постала в елегантному білосніжному костюмі, який складався з жакета з атласним коміром й одним ґудзиком та прямих штанів, і білому топі.

Джилл Байден / Фото: Getty Images

Перша леді прикрасила вуха золотими сережками у вигляді зірок із діамантами, шию – золотими ланцюжками з підвісками, а руки – золотими браслетами. У неї була красива зачіска з локонами і макіяж із чорними стрілками і рожевим блиском на губах.

Нагадаємо, Джилл Байден повторила образ і з'явилася на заході у волошковому костюмі від бренду Schiaparelli із вишуканими золотими ґудзиками.

