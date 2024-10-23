Яка красива: Джилл Байден у рожевому вбранні і на шпильках виступила на заході

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден взяли участь у Національному прийомі у справах мистецтва та гуманітарних наук, який відбувся у Східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.

Для такої події перша леді обрала яскравий діловий аутфіт. На ній був рожевий костюм, який складався з приталеного жакета і спідниці-олівця.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Образ Джилл доповнила бордовими слінгбеками на шпильках. Вона зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і французький манікюр. Із прикрас на першій леді були перлинні сережки-пусети, золоті ланцюжки з підвісками, перлинний і золотий браслети та каблучки.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президент одягнув чорний костюм, білу сорочку, синю краватку з червоно-білим принтом і чорні туфлі.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден у смарагдовому вбранні провела екскурсію Білим домом для групи студентів.

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