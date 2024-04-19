Яка красива: Гілларі Клінтон у білому пальті і перлах прийшла до театру

Експерша леді США та колишня державна секретарка країни поєднала у своєму аутфіті класичні кольори.

Гілларі Клінтон побувала на вечірній прем'єрі "Suffs" на Бродвеї у театрі Music Box Theatre у Нью-Йорку.

Жінка зачарувала своїм красивим образом. Вона одягла біле вкорочене пальто з круглими ґудзиками кольору металік і чорні прямі штани зі стрілками. Взута Гілларі була в улюблені замшеві туфлі з бантами.

Гілларі Клінтон / Фото: Associated Press

У неї було акуратне укладання, гарний макіяж із акцентом на рум'янах та очах. Клінтон прикрасила вуха золотими сережками з перлами, шию – перлинним намистом і золотими ланцюжками, а руки – золотими браслетами.

Гілларі Клінтон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Гілларі Клінтон з'явилася у театрі у золотаво-жовтому вбранні й туфлях з бантами.

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