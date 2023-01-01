Яка красива: королева Камілла здивувала образом у перший світський вихід у новому році

Король Чарльз III і королева Камілла відвідали першого дня нового року службу в церкві, так само, як це завжди робила покійна королева Єлизавета II.

Сьогодні, 1 січня, король Чарльз III та королева-консорт Камілла вітали преподобного каноніка доктора Пола Вільямса, коли відвідали новорічну службу у церкві святої Марії Магдалини у Сандрінгемі. Там Їхні королівські Величності перебувають з Різдва і будуть всі новорічні канікули.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

75-річна Камілла сьогодні мала розкішний вигляд в довгому темному пальті з поясом на талії, фасон, як нам здається, дуже вдалий для її фігури. До нього королева підібрала високі чоботи, а в руках тримала улюблену сумку від DeMellier London та букет тюльпанів.

До речі, вперше цю сумку публіка побачила у герцогині Сассекської Меган під час її візиту до міста Кардіфф у січні 2018 року. Згодом Камілла також з'явилася на публіці з цим аксесуаром. І вона виявилася однією з її улюблених.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

У Камілли на голові був капелюх-пігулка з пером, у вухах сяяли сережки з перлами, а на комірі пальта була пришпилена брошка з діамантами, рубінами та сапфірами у вигляді підкови, яку Камілла одягає не вперше.

Король Чарльз одягнув пальто і костюм, а взутий був у руді замшеві туфлі. Також монарх був без головного убору.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Востаннє, нагадаємо, ми бачили короля Чарльза та Каміллу з іншими родичами у Сандрінгемі на різдвяній службі 25 грудня.

Британська королівська родина у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

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