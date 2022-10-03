Яка красива: Мішель Обама у костюмі кольору фуксії відвідала захід

Колишня перша леді у яскравому образі з'явилася на світському заході.

Мішель Обама відвідала церемонію вручення премії Justice Albi Awards фонду Clooney Foundation, яка відбулася у Нью-Йорку.

Для цієї події експерша леді обрала ефектний яскравий образ. На ній був костюм-трійка кольору фуксії від Giorgio Armani, який складався зі смокінгу, жилетки і штанів.

Мішель Обама / Фото: Getty Images

Аутфіт Обама доповнила екстравагантними сережками з камінням від REZA і діамантовими каблучками.

Мішель зібрала кучеряве волосся у низький хвіст і зробила макіяж із довгими віями і ніжно-рожевим блиском. Сірий манікюр завершив лук колишньої першої леді.

Нагадаємо, Обама на церемонії відкриття і презентації свого офіційного портрету у Білому домі з'явилася у фіолетово-лілово-червоній плісованій шовковій сукні з ефектом омбре, яку для неї створила її давня кравчиня Крісті Ріллінг, і чорних туфлях.

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