Яка красива: Мішель Обама у костюмі кольору фуксії відвідала захід

Колишня перша леді у яскравому образі з'явилася на світському заході.
Мішель Обама відвідала церемонію вручення премії Justice Albi Awards фонду Clooney Foundation, яка відбулася у Нью-Йорку.
Для цієї події експерша леді обрала ефектний яскравий образ. На ній був костюм-трійка кольору фуксії від Giorgio Armani, який складався зі смокінгу, жилетки і штанів.
Аутфіт Обама доповнила екстравагантними сережками з камінням від REZA і діамантовими каблучками.
Мішель зібрала кучеряве волосся у низький хвіст і зробила макіяж із довгими віями і ніжно-рожевим блиском. Сірий манікюр завершив лук колишньої першої леді.
Нагадаємо, Обама на церемонії відкриття і презентації свого офіційного портрету у Білому домі з'явилася у фіолетово-лілово-червоній плісованій шовковій сукні з ефектом омбре, яку для неї створила її давня кравчиня Крісті Ріллінг, і чорних туфлях.
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