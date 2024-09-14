Яка красива: Олена Зеленська одягла на зустріч із Майклом Дугласом костюм баклажанового відтінку

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська зустрілися з американським актором, продюсером і посланцем миру ООН Майклом Дугласом, який з візитом приїхав до Києва. Разом із актором був його син Ділан.

Вони поговорили про ситуацію в країні, співпрацю з партнерами і підтримку України. Обговорили також результати четвертого Саміту перших леді та джентльменів, на якому Майкл і Ділан були спеціальними гостями панелі "Безпека дітей у родині".

Олена і Володимир Зеленські, Майкл Дуглас / Фото: Сайт президента України

Актор зізнався, що він захоплюється українцями, які демонструють стійкість із самого початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

"Ви – джерело натхнення та чудове нагадування нашій країні про те, що означає демократія, про те, як кожен має бути відповідальним. Демократія – це велика робота для громадян", – сказав Майкл.

Ділан додав, що їхня сім'я підтримує і вболіває за Україну, саме тому вони відвідали Київ.

Подружжя Зеленських подякувало Дугласам за їхню підтримку.

На зустрічі перша леді продемонструвала стильний образ у костюмі баклажановго відтінку, який складався із двобортного жакета і штанів зі стрілками. Талію вона підкреслила тонким шкіряним ремінцем в тон.

Олена і Володимир Зеленські, Майкл Дуглас / Фото: Сайт президента України

Олена зробила гарне укладання з локонами, ніжний макіяж і завершила лук сережками-кільцями.

На президентові було чорне поло із вишитим гербом на серці і штанях карго кольору хакі.

Нагадаємо, Олена Зеленська у білосніжному костюмі і з сережками-кільцями постала на саміті у Києві.

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