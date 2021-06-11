Яка красива: Олена Зеленська у білосніжному костюмі з'явилася на публіці

Перша леді України одягла на захід стильний штанний костюм.

Олена Зеленська взяла участь у церемонії нагородження переможниць загальноукраїнського конкурсу есе "Наука – це вона". На заході також були присутні представники Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) та структури "ООН Жінки Україна" в межах глобальної кампанії "Покоління рівності".

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

У межах проєкту "Наука – це вона" порушуються питання гендерного дисбалансу в науці, а також популяризації технічних (STEM) дисциплін серед українських школярок та студенток. Основна його мета - популяризувати науку серед молоді та пропагувати ґендерну рівність у науковій галузі.

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В Instagram Олена опублікувала світлини з події. У підписі вона зазначила, що була рада поспілкуватися з учасницями проєкту і почути, чого саме вони прагнуть.

"Girl power – ці два слова найяскравіше опишуть мій вчорашній вечір! Вечір, який я із задоволенням провела разом з дівчатами з проєкту "Наука – це вона".

Дівчата мріють стати науковицями, біологинями, математикинями, інженерками, фахівчинями з робототехніки, топменеджерками. Мене надихають такі історії. Це – про сміливість йти за своєю мрією, не зважаючи на нерозуміння з боку суспільства чи друзів. Це – про можливості, які дівчата відкривають перед собою. Це – про приклад, який вони подають своїм одноліткам. Це – про те, щоб залишатися собою", - написала Олена.



Для цього заходу перша леді України обрала стильний білосніжний костюм, який складався із двобортного жакета і штанів кольош. Вбрання пані Зеленська скомбінувала з білими туфлями на шпильках.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Волосся її було укладене в елегантну зачіску, а в макіяжі акцент був зроблений на очах. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

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Стильні образи Олени Зеленської (21 фото)

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