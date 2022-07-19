У жовтому костюмі і блакитних туфлях: Олена Зеленська у гарному образі зустрілася з Байденами

Перша леді України приїхала до Білого дому на запрошення Джилл Байден.

Олена Зеленська в межах свого візиту до США зустрілася з президентським подружжям країни – Джо і Джилл Байденами. Вона приїхала до них у Білий дім.

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Олена Зеленська і Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байдени дуже тепло і привітно зустріли першу леді України. Вони обмінялися обіймами, а Джо подарував Олені символічний букет із соняшниками та синьо-жовтою стрічкою.

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Getty Images

Пані Зеленська постала у жовто-блакитнлму образі. На ній був гарний жовтий костюм, який складався із жакету цікавого крою і спідниці довжини міді.

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вбрання Олена доповнила блакитними замшевими туфлями-човниками на шпильках.

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила хвилястим укладанням і макіяжем з акцентом на очах.

Разом із Зеленською до Білого дому приїхала пані посол України в США Оксана Маркарова. Вона одягла синій подовжений жакет і синю спідницю міді. Коли Маркарова стояла поряд із Зеленською, вони символізували український стяг.

Оксана Маркарова, Олена Зеленська, Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Шию пані посол прикрасила синьо-жовтим намистом, а руки – синьо-жовтими браслетами.

Оксана Маркарова, Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден обрала для зустрічі української колеги чорну сукню міді з принтом ромашки і жовті туфлі.

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден у травні цього року приїжджала з візитом до України. В Ужгороді вона зустрілася з Оленою Зеленською.

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден і Олена Зеленська / Фото: Associated Press

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