У жовтому костюмі і блакитних туфлях: Олена Зеленська у гарному образі зустрілася з Байденами

Перша леді України приїхала до Білого дому на запрошення Джилл Байден.
Олена Зеленська в межах свого візиту до США зустрілася з президентським подружжям країни – Джо і Джилл Байденами. Вона приїхала до них у Білий дім.
Байдени дуже тепло і привітно зустріли першу леді України. Вони обмінялися обіймами, а Джо подарував Олені символічний букет із соняшниками та синьо-жовтою стрічкою.
Пані Зеленська постала у жовто-блакитнлму образі. На ній був гарний жовтий костюм, який складався із жакету цікавого крою і спідниці довжини міді.
Вбрання Олена доповнила блакитними замшевими туфлями-човниками на шпильках.
Аутфіт вона доповнила хвилястим укладанням і макіяжем з акцентом на очах.
Разом із Зеленською до Білого дому приїхала пані посол України в США Оксана Маркарова. Вона одягла синій подовжений жакет і синю спідницю міді. Коли Маркарова стояла поряд із Зеленською, вони символізували український стяг.
Шию пані посол прикрасила синьо-жовтим намистом, а руки – синьо-жовтими браслетами.
Джилл Байден обрала для зустрічі української колеги чорну сукню міді з принтом ромашки і жовті туфлі.
Нагадаємо, Джилл Байден у травні цього року приїжджала з візитом до України. В Ужгороді вона зустрілася з Оленою Зеленською.
Читайте також:
- У блузці з єпископськими рукавами і спідниці з поясом-корсетом: новий образ Олени Зеленської у Вашингтоні
- У молочній блузці та красивих сережках: елегантна Олена Зеленська презентувала українськомовний аудіогід у швейцарському музеї
- В елегантній сукні з тонким ремінцем: вишукана Олена Зеленська постала на обкладинці італійського видання
- У чорному жакеті і блузці з краваткою-бантом: Олена Зеленська взяла участь у запуску українськомовного аудіогіду у Берліні