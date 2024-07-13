Яка красива: Олена Зеленська у діловому костюмі і з новим макіяжем з'явилася на заході

Перша леді України продемонструвала новий діловий аутфіт під час поїздки до США.

Олена Зеленська відвідати штат Юта, де зустрілася з дружинами американських губернаторів – учасників Національної асоціації губернаторів США (NGA).

Світлини із зустрічі вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"США – надійний партнер України в боротьбі з російськими загарбниками, але без підтримки з боку кожного конкретного штату, його жителів та очільників це було б неможливо. Дякую за це", – написала перш леді у дописі.

Там Олена з'явилася у світлій блузці і діловому чорному костюмі, що складався з подовженого жакета і штанів зі стрілками. Взута вона була у чорні туфлі.

До лацкану Зеленська прикріпила одну із улюблених своїх брошок – золоту у вигляді мапи України від українського бренду Gasanova.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила гарне укладання і новий макіяж, підкресливши очі чорним олівцем. У вухах у неї були елегантні золоті сережки.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська виступила на науковій конференції "Українсько-американське партнерство в освіті та науці: сильніші разом". На ній була біла сорочка і темно-синій костюм-трійка.

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