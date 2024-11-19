Яка красива: Олена Зеленська у вишиванці з вишуканим коміром відвідала школу у Любляні

Перша леді продемонструвала гарний образ у класичних чорно-білих кольорах.
Олена Зеленська у межах свого робочого візиту до Словенії відвідала українську суботню школу у Любляні, де познайомилася з учнями та вчителями-волонтерами
"Кожна така зустріч – натхнення. Адже коли бачиш, як за кордоном плекають українське, ще більше впевнюєшся в непохитності наших людей, хоч би де вони були.
Непросто починати все спочатку у новій країні. І те, що наші люди ось так – за допомогою шкіл, клубів – знаходять сили й натхнення для підтримання в собі українського, заслуговує на велику повагу.
Коли в часи оборони наші діти можуть вчитися, робити це рідною мовою, спілкуватися нею, хоч би де вони були, – це безцінно. Бо саме це ми зараз захищаємо – право дітей і всіх нас бути собою", – зазначила перша леді.
Зеленська привезла школі подарунки від своєї Фундації – техніку та літературу, які будуть допомагати учням у навчанні і культурних заходах.
Там дружина президента з'явилася у гарній білій вишиванці, виконаній у техніці рішельє і "білим по білому", з вишуканим коміром із флористичним орнаментом. Її Олена поєднала з чорними штанями-палацо, білим поясом і чорними гостроносими туфлями.
Перша леді зробила елегантну зачіску, макіяж у ніжних відтінках і прикрасила вуха золотими сережками з чорно-білими деталями.
Нагадаємо, Олега Зеленська на зустрічі з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар постала у штанному костюмі трендового кольору бургунді. У вбранні схожого відтінку була і пані Мусар.
Читайте також:
- У сірому костюмі і з фруктовою брошкою: Олена Зеленська виступила на саміті
- З гарною зачіскою і в шовковій сорочці з принтом: Олена Зеленська відвідала Одещину
- В елегантному білому жакеті: Олена Зеленська разом із іншими першими леді прикрасила обкладинку глянцю