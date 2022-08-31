Яка красива: Олена Зеленська в елегантній сукні вручила премію UNICEF юним волонтерам

Перша леді України нагородила юних українців.
Олена Зеленська взяла участь у церемонії нагородження премією UNICEF Youth Awards, яка відбулася вперше. Захід провели на станції метро Майдан Незалежності.
Цією премією відзначають молодь, яка за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) реалізує важливі соціальні ініціативи у своїх громадах, долаючи труднощі й проявляючи сміливість під час війни проти Росії.
Серед номінантів були юні українці, які допомагають людям з інвалідністю, дітям, реалізують освітні проєкти, надають психологічну підтримку, допомагають літнім людям, розвивають свої громади, піклуються про тварин. Найбільша кількість фіналістів премії була з Харківщини.
Олена зазначила, що премія об'єднала талановиту і сильну молодь, яка уособлює зміни.
"Коли кажуть, що молодь – наше майбутнє, то це не формальні слова. Сьогодні побачила наше майбутнє – в Алісі та десятках її ровесників. Відчуваю його в тисячах молодих українців – сміливих, самовідданих, творчих, які зроблять (і вже роблять!) Україну найкращим місцем у світі", - написала в Instagram Зеленська.
Зеленська нагородила наймолодшу номінантку – 16-річну Алісу Міхєєву з Охтирки. Дівчина не залишала місто під час російських обстрілів і відновила роботу свого шахового гуртка для дітей і підлітків, приміщення якого зруйнували російські бомби. За підтримки ЮНІСЕФ Аліса провела вже сто безкоштовних занять для тих, хто хоче навчитися грати.
"Для мене всі ви і є уособленням тих змін, до яких ми прагнули ці десятиліття незалежності. Тих змін, які так дратують загарбників і які вони від безсилля намагаються зупинити ракетами. У вас широкий світогляд, ви відкриті до нових знань. Рівність і повага до людини для вас – базові цінності. І ви знаєте, що ці цінності у вас ніхто не відбере. Коли мене запрошували виступити на цій події, то зазначали, що моя промова може стати натхненням для гостей. Але насправді ви, молоді люди, є моїм натхненням. Ви і справи, які ви робите", - сказала Зеленська під час виступу.
На церемонії Олена з'явилася у гарному елегантному образі. На ній була чорна сукня міді з краваткою-бантом, яку вона скомбінувала із бордовими туфлями. Талію дружина президента підкреслила тонким чорним ремінцем.
Зеленській зробили елегантну зачіску з прикореневим об'ємом і макіяж із акцентом на очах. Вуха вона прикрасила лаконічними золотими сережками.
Нагадаємо, перша леді відвідала Бучу, де взяла участь у презентації проєкту нового підприємства – фабрики-кухні. Це повернення ініціативи першої леді з реформи шкільного харчування у межах відбудови України.
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