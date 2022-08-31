Яка красива: Олена Зеленська в елегантній сукні вручила премію UNICEF юним волонтерам

Олена Зеленська взяла участь у церемонії нагородження премією UNICEF Youth Awards, яка відбулася вперше. Захід провели на станції метро Майдан Незалежності.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Цією премією відзначають молодь, яка за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) реалізує важливі соціальні ініціативи у своїх громадах, долаючи труднощі й проявляючи сміливість під час війни проти Росії.

Серед номінантів були юні українці, які допомагають людям з інвалідністю, дітям, реалізують освітні проєкти, надають психологічну підтримку, допомагають літнім людям, розвивають свої громади, піклуються про тварин. Найбільша кількість фіналістів премії була з Харківщини.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зазначила, що премія об'єднала талановиту і сильну молодь, яка уособлює зміни.

"Коли кажуть, що молодь – наше майбутнє, то це не формальні слова. Сьогодні побачила наше майбутнє – в Алісі та десятках її ровесників. Відчуваю його в тисячах молодих українців – сміливих, самовідданих, творчих, які зроблять (і вже роблять!) Україну найкращим місцем у світі", - написала в Instagram Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська нагородила наймолодшу номінантку – 16-річну Алісу Міхєєву з Охтирки. Дівчина не залишала місто під час російських обстрілів і відновила роботу свого шахового гуртка для дітей і підлітків, приміщення якого зруйнували російські бомби. За підтримки ЮНІСЕФ Аліса провела вже сто безкоштовних занять для тих, хто хоче навчитися грати.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Для мене всі ви і є уособленням тих змін, до яких ми прагнули ці десятиліття незалежності. Тих змін, які так дратують загарбників і які вони від безсилля намагаються зупинити ракетами. У вас широкий світогляд, ви відкриті до нових знань. Рівність і повага до людини для вас – базові цінності. І ви знаєте, що ці цінності у вас ніхто не відбере. Коли мене запрошували виступити на цій події, то зазначали, що моя промова може стати натхненням для гостей. Але насправді ви, молоді люди, є моїм натхненням. Ви і справи, які ви робите", - сказала Зеленська під час виступу.

На церемонії Олена з'явилася у гарному елегантному образі. На ній була чорна сукня міді з краваткою-бантом, яку вона скомбінувала із бордовими туфлями. Талію дружина президента підкреслила тонким чорним ремінцем.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленській зробили елегантну зачіску з прикореневим об'ємом і макіяж із акцентом на очах. Вуха вона прикрасила лаконічними золотими сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, перша леді відвідала Бучу, де взяла участь у презентації проєкту нового підприємства – фабрики-кухні. Це повернення ініціативи першої леді з реформи шкільного харчування у межах відбудови України.

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