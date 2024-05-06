Яка красива: Соломія Вітвіцька продемонструвала розкішний образ у яскравій сукні-вишиванці

Соломія Вітвіцька опублікувала на своїй сторінці в Instagram святковий образ, у якому вона постала в ефірі Великодньої неділі.

Ведуча була одягнена у розкішну жовту сукню-вишиванку від українського бренду 2KOLYORY з пишними рукавами і поясом із чорними китицями.

Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

Аутфіт Соломія доповнила гарним укладанням, ніжним макіяжем і ланцюжком із підвіскою.

"Христос воскрес! Воістину воскрес! Мені випала робоча Великодня неділя, але це важлива робота. Бо окрім повномасштабного вторгнення триває ще й інформаційна війна. Вірю, що саме згуртовано та підтримуючи одне одного – ми обов'язково переможемо! Світлих думок нам усім і рухаємось лише вперед! З Великоднем!" – написала Вітвіцька.

Нагадаємо, Катерина Бужинська у красивій сукні-вишиванці і гуцульській згарді показала, як з дітьми "билася" яйцями.

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