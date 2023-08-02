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Яка красива: японська принцеса Како у сукні в горошок прийшла на бейсбольний турнір

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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2305
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Яка красива: японська принцеса Како у сукні в горошок прийшла на бейсбольний турнір

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Принцеса обрала для свого виходу романтичне вбрання.

Принцеса Како відвідала фінал жіночого бейсбольного турніру серед середніх шкіл, який відбувся на стадіоні Hanshin Koshien у Нісіномії. Фотографи зазнімкували, як принцеса вболівала на трибуні.

Принцеса Како / © Getty Images
Принцеса Како / Фото: Getty Images

Како мала чарівний вигляд. На ній була біла сукня в синій горошок із синім поясом на талії. Вона зробила акуратну зачіску, ніжний макіяж і прикрасила вуха лаконічними білими сережками.

Нагадаємо, на свій день народження Како представила офіційний портрет, на якому вона постала у светрі кремового відтінку, бежевій плісованій спідниці міді і кремовому напівпальті з каптуром.

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Дата публікації
Перегляди
2305
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