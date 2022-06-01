Яка красунечка: Катерина Кухар замилувала знімками своєї підрослої доньки

Прима-балерина у День дітей показала свою доньку і написал пост про маленьких українців.

Катерина Кухар показала в Instagram свою доньку Анастасію. На першому фото дівчинка тримає квіти. Вона має дуже милий вигляд.

Донька Катерини Кухар / Фото: Instagram Катерини Кухар

На іншому знімку Настя демонструє чудову розтяжку, як і в її мами.

Донька Катерини Кухар / Фото: Instagram Катерини Кухар

А на третій світлині зіркова мама навчає доньку балетній справі.

Катерина Кухар із донькою / Фото: Instagram Катерини Кухар

Кухар також опублікувала допис, в якому описала світ, якщо б ним керували діти. На думку балерини, у ньому не було б зла, він би був наповнений добротою, вірою та усмішками.

"Якби світом керували діти - це був би світ захоплюючих цілей, щирості, доброти та віри в дива. Це був би світ, який кожного дня починається зі сміху та обіймів. Це був би світ супергероїв та чарівників, які завжди перемагають зло, або, це саме зло можна було б просто стерти з аркуша гумкою.

Діти лікують своїми поцілунками, змушують нас знаходити просте в складному та дарують віру і мотивацію творити заради майбутнього.

В цей день хочеться загадати бажання, щоб кожна дитинка жила в щасливій родині, щоб над їхньою головою літали метелики та пташки, а не ракети і бомби, щоб не знали голоду та горя.

Ми дорослі - провідники для маленьких душ і я сподіваюсь, що вже найближчим часом, ми проведемо наших дітей під яскравим мирним небом у новий етап життя. А все лихо зітре час…", - написала балерина.

Нагадаємо, Катерина поділилася корисною інформацією для українських переселенців у Швеції.

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