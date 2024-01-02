Яка красуня: Аманда Голден у молочно-білому аутфіті сходила на роботу

Ведучу знову заскочили папараці після того, як вона покидала студію Global Studios у Лондоні 2 січня, де веде ранкове шоу на Heart FM.

Цього дня Аманда приїхала на роботу в молочно-білій сукні-міді в рубчик, зверху накинула пальто до тону і взула замшеві чоботи на шпильках такого самого кольору. Також свій красивий образ Голден доповнила невеликою сумкою на короткій ручці, чорними великими окулярами від сонця, лаконічними сережками у вухах та яскраво-червоним манікюром. На пальці у зірки сяяла каблучка з каменем.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Наприкінці минулого року Аманда Голден приїжджала на роботу в золотій спідниці з паєтками, яку поєднувала із чорною шкіряною курткою-косухою. Знаменитість мала дуже гламурний та стильний вигляд.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

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