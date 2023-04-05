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Яка красуня: герцогиня Единбурзька Софі у білому блейзері приїхала на відкриття центру

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Яка красуня: герцогиня Единбурзька Софі у білому блейзері приїхала на відкриття центру

Герцогиня Единбурзька / Фото: Associated Press

Вчора герцогиня Единбурзька Софі виконувала свої королівські обов'язки.

Її Високість офіційно відкрила перший у Великій Британії спеціалізований ортопедичний центр для ветеранів @RJAH_NHS, а у Twitter королівської родини були опубліковані знімки із заходу.

Ортопедичний центр ветеранів Гедлі-Корт надасть спеціалізовані лікувальні кабінети та спеціальний центр для військових благодійних організацій.

На захід Софі приїхала у білому двобортному блейзері від Altuzarra вартістю 1595 доларів, а до нього підібрала винного кольору спідницю та бежеві туфлі-човники від Prada. У руках Софі був клатч-конверт від Sophie Habsburg. У вухах герцогині виблискували сережки з камінням, а на шиї був тонкий золотий ланцюжок, на обличчі – макіяж, а волосся Софі красиво уклала.

У неділю герцогиня Единбурзька разом із рештою членів сім'ї відвідає великодню службу.

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Дата публікації
Перегляди
1141
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