Яка красуня: герцогиня Единбурзька Софі у білому блейзері приїхала на відкриття центру

Її Високість офіційно відкрила перший у Великій Британії спеціалізований ортопедичний центр для ветеранів @RJAH_NHS, а у Twitter королівської родини були опубліковані знімки із заходу.

Ортопедичний центр ветеранів Гедлі-Корт надасть спеціалізовані лікувальні кабінети та спеціальний центр для військових благодійних організацій.

На захід Софі приїхала у білому двобортному блейзері від Altuzarra вартістю 1595 доларів, а до нього підібрала винного кольору спідницю та бежеві туфлі-човники від Prada. У руках Софі був клатч-конверт від Sophie Habsburg. У вухах герцогині виблискували сережки з камінням, а на шиї був тонкий золотий ланцюжок, на обличчі – макіяж, а волосся Софі красиво уклала.

The Duchess of Edinburgh був офіційно оголошений UK's first dedicated Veterans' Orthopaedic Centre at @RJAH_NHS.



The Headley Court Veterans' Orthopaedic Centre буде робити specialist treatment spaces alongside a dedicated hub for military charities.



https://t.co/kgbk6YHlGf pic.twitter.com/3qIIPCNwCx — The Royal Family (@RoyalFamily) April 4, 2023

У неділю герцогиня Единбурзька разом із рештою членів сім'ї відвідає великодню службу.

Читайте також: