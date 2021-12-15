Яка красуня: герцогиня Камілла у білій сукні запросила дітей прикрасити ялинку в Кларенс-хаус

Герцогиня Корнуольська Камілла традиційно запросила дітей допомогти прикрасити ялинку у них із Чарльзом резиденції Кларенс-хаус.

Камілла за сприяння капітана Еда Андресена з валлійської гвардії, провела день з дітьми в Кларенс-хаус, де вони разом прикрашали ялинку і чудово провели час.

Герцогиня Корнуольська / Getty Images

Герцогиня щороку запрошує дітей, щоб весело провести час та створити передсвяткову атмосферу. Одягнена цього дня Камілла була в красиву білу сукню та високі замшеві чоботи без підборів. З прикрас на ній були золоті сережки-висячки з перлинним камінням, золотий браслет і цікава брошка у вигляді сови.

Герцогиня Корнуольська / Getty Images

Вона допомагала своїм маленьким гостям вішати іграшки на ялинку та мило спілкувалася. А одному з хлопців навіть дозволила приміряти головний убір капітана валлійської гвардії. Хлопчик, схоже, дуже тішився такій нагоді.

Герцогиня Корнуольська / Getty Images

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