Яка красуня: герцогиня Кембриджська в сукні-пальті Alexander McQueen на службі Ордену Підв'язки

Яка красуня: герцогиня Кембриджська в сукні-пальті Alexander McQueen на службі Ордену Підв'язки

Члени британської королівської сім'ї практично у повному складі вчора завітали до служби Ордену Підв'язки. Цей захід став особливим для герцогині Корнуольської Камілли, яка була призначена королівською леді Ордену Підв'язки.

Першими членами королівської родини, які прибули на церемонію до каплиці Святого Георгія у Віндзорі, були герцогиня Кембриджська Кейт та графиня Вессекська Софі.

Графиня Софі, герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Фото: Associated Press

Герцогиня Кембриджська та герцогиня Камілла / Фото: Associated Press

40-річна герцогиня Кетрін одягла синю сукню-пальто з поясом від Alexander McQueen, до якої підібрала капелюшок-таблетку з пишною квіткою від Juliette Botterill, туфлі від Aquazzura в тон та цікавий клатч.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Фото: Associated Press

На герцогині був комплект прикрас від G. Collins & Sons – сережки та підвіска з великим синім камінням. Також герцогиня зробила більш насиченим, ніж зазвичай макіяж та красиву зачіску.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Графиня Софі Вессекська також мала прекрасний вигляд в рожевій сукні від Valentino і світлому капелюшку з пір'ям.

Графіня Софі та герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Орден Підв'язки – це найстаріший та найвищий лицарський орден Великої Британії. Він також є одним з найексклюзивніших, адже дозволено присутність лише 24 лицарів, поряд із королевою, яка є суверенном підв'язкки, та кількома високопоставленими членами королівської родини.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Орден Підв'язки є найстарішим і найвищим лицарським орденом у Великій Британії, заснованим королем Едуардом III майже 700 років тому. До Ордену входять королева, кілька високопоставлених членів королівської сім'ї та двадцять чотири лицарі чи жінки, обрані на знак визнання їхніх заслуг.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Цікавий момент, син королеви – принц Ендрю, який є одним із лицарів не був присутній на службі публічно, але з'явився приватно і відвідав закулісний обід.

Герцогиня Кембриджська, герцогиня Камілла та принци Вільям та Чарльз / Фото: Associated Press

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