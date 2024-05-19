Яка красуня: герцогиня Софі у пляшково-зеленому луку приїхала до Единбургу

Герцогиня Единбурзька, відома як графиня Форфар, перебуваючи у Шотландії, була присутня на церемонії вручення ключів на передньому дворі Голірудського палацу в Единбурзі.

59-річна герцогиня Софі мала бездоганний вигляд в абсолютно новому образі, який сильно відрізнявся від її чайних суконь з квітковим візерунком.

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

Герцогиня була в короткому жакеті пляшково-зеленого кольору від Suzannah London під яким був нюдовий топ і спідниці-міді в стилі 50-х років з ромбоподібним візерунком, доповнивши аутфіт шкіряними туфлями від Prada і смарагдовою маленькою сумкою зі шкіри крокодила від Sophie Habsburg на металевому ланцюжку.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Софі доповнила образ лаконічними круглими сережками, тонким ланцюжком з кулоном на шиї, декількома тонкими золотими браслетами на зап'ястях, зробила рожевий манікюр і денний макіяж, а волосся зібрала в низький пучок. На заході також був її чоловік принц Едвард, він замінив на церемонії свого брата – короля Чарльза.

Король тим часом у Лондоні відвідав Королівську оперу з особливої нагоди.

Король Чарльз III у Королівському оперному театрі у Лондоні / Фото: Associated Press

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