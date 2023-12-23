Яка красуня: іменинниця дня королева Сільвія та її фото різних років

Королева Сільвія – дружина короля Карла Густава, у подружжя є троє дітей – кронпринцеса Вікторія, принц Карл Філіп і принцеса Мадлен.

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

Сільвія народилася 23 грудня 1943 року в німецькому місті Гейдельберг. Вона була дочкою німецького бізнесмена Вальтера Зоммерлата і його дружини Аліси Соарес де Толедо, бразилійки за національністю.

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

Перед шлюбом з королем Швеції Сільвія працювала в аргентинському консульстві в Мюнхені. Після того, як сім'я Зоммерлатів повернулася з Бразилії до Німеччини, Сільвія вступила на навчання до Мюнхенського інституту перекладачів і 1969 року закінчила його як перекладач з іспанської.

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

Зустріч з її майбутнім чоловіком сталася під час Олімпійських ігор. А заручини відбулася 12 березня 1976 року. 19 червня того самого року в кафедральному соборі Стокгольма відбулася весільна церемонія короля і його королеви.

Королева Сільвія і король Карл Густав, весілля 1976 рік / Фото: Getty Images

На честь свята ми зібрали для вас кілька фотографій Її Величності різних років. В молодості Сільвія була дуже красивою і що цікаво, не втратила свого шарму з роками.

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