Яка красуня: княгиня Шарлін у блискучій сукні з'явилася на святковому балі

Княгиня Шарлін продемонструвала ще один ефектний аутфіт на святковому балі.

Її Світлість відвідала традиційний Різдвяний бал у залі Імперія готелю de Paris. У рамках балу відбувся аукціон, організований Sotheby's, який зібрав кошти для Фонду принцеси Монако Шарлін і його проєктів щодо запобігання утопленню та вихованню дітей через цінності спорту.

На святі княгиня з'явилася у вечірній сріблястій сукні, розшитій паєтками, яку доповнила клатчем The Bella Rosa Collection і туфлями від Gianvito Rossi.

Княгиня Монако зробила гарне укладання та вечірній макіяж, у її вухах виблискували квіткові сережки з діамантами. Шарлін мала чудовий вигляд, а знімками з балу поділилися в офіційному акаунті князівського подружжя Монако у Facebook.

Днями там же було опубліковано нове портретне фото дітей Шарлін та Альбера II – принца Жака і принцеси Габріелли. Їм 10 грудня виповнилося по дев'ять років.

Читайте також: