Яка красуня: королева Камілла в сукні в принт і білому пальті на садовій вечірці

Король Чарльз та королева Камілла влаштували Garden Party на території Холірудського палацу. Королівське подружжя перебуває в Шотландії під час свого першого так званого Королівського тижня.

Монарх та його дружина вітали гостей. На заході була також присутня сестра короля – принцеса Анна.

Вечірки в саду – давня королівська традиція. Британський монарх зазвичай влаштовує щоліта кілька вечірок у саду в Букінгемському палаці та одну в палаці Холіруд, офіційній королівській резиденції в Шотландії.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Вечірка в саду короля Чарльза та королеви Камілли у Палаці Холіруд була частиною Королівського тижня в Единбурзі. Пара продовжує традицію покійної королеви Єлизавети II проводити особливий тиждень у Шотландії щороку, який також називається Тижнем Холіруд, повідомляється на королівському сайті.

Цього дня королева Камілла мала розкішний вигляд і з'явилася на публіці в сукні з бантом на шиї та білому пальті, підібравши до образу улюблені туфлі із замші бежевого кольору, крислатий білий капелюх і шкіряні рукавички молочного кольору. У вухах у королеви були перлинні сережки, на пальто була пришпилена діамантова брошка, а в руках вона тримала прозорі парасольку-тростину.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз був у чорному фраку, білій сорочці та краватці. Ішов дощ, тож монарх також тримав парасольку.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора король і королева відкрили меморіальну дошку біля нових Ювілейних воріт, встановлену біля входу до Abbey Yard на ознаменування платинового ювілею королеви Єлизавети II у палаці Холірудхаус в Единбурзі. На заході Камілла з'явилася у несподіваному образі.

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