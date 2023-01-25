Яка красуня: королева Летиція у ніжному образі приїхала на прийом

Король та королева Іспанії провели прийом для дипломатичного корпусу у Королівському палаці в Мадриді.

Королева Летиція цього вечора мала приголомшливий вигляд у молочно-білій блузці з бантом і світло-рожевій максіспідниці з широким поясом на талії. У королеви було розпущене волосся, на обличчі був насичений макіяж, а у вухах – гарні сережки-висячки з кольоровим камінням, що ідеально пасували під образ. Волосся Летиція розпустила, а на пальці в неї сяяла нова золота каблучка.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Король Філіп на урочистий захід одягнув фрак, сірі штани в смужку, сірий жилет, білу сорочку та бордову краватку. Вони з королевою Летицією мали дуже гармонійний вигляд.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями ми бачили діловий образ королеви Летиції, де вона відвідала робочу зустріч. Разом із Філіпом вони були присутні на заході Королівської іспанської академії в Мадриді.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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