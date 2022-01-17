Яка красуня: королева Летиція у весняному образі з'явилася на урочистому прийомі

Король та королева Іспанії були присутні на урочистому прийомі у Королівському палаці в Мадриді.

Іспанські монархи приймали у палаці дипломатичний корпус. На офіційному заході королева Летиція з'явилася в гарному аутфіті, що складається і з білого топа з прозорими рукавами та квітковою вишивкою, а також смарагдової максіспідниці з червоно-білим смугастим поясом на талії.

Королева Летиція / Getty Images

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Схоже, королева-консорт вже теж з нетерпінням чекає на весну, її образ вийшов такий легкий і повітряний. Його вона доповнила сережками з двоколірними каменями та своєю улюбленою золотою каблучкою на вказівному пальці.

На обличчі королеви традиційно була захисна маска, волосся вона зібрала в низький хвіст і зробила легкий повсякденний макіяж. Король Філіп VI був у фраку, світлій сорочці та строкатій краватці. Король також був у захисній масці на обличчі.

Королева Летиція / Getty Images

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