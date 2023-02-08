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Яка красуня: королева Летиція в чорно-білому луку відвідала низку заходів в Анголі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Яка красуня: королева Летиція в чорно-білому луку відвідала низку заходів в Анголі

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королівське подружжя Іспанії перебуває з офіційним візитом в Анголі.

Вчора Їхні Величності король Філіп VI і королева Летиція відвідали університет Куанза, відкритий в Куіто 2021 року за підтримки фонду FUNIBER.

50-річна Летиція цього дня була елегантна у білій шифоновій блузці з довгими рукавами та модною деталлю із запахом, поєднуючи її з чорною асиметричною спідницею міді з поясом-стрічкою, замшевими слінгбеками від Carolina Herrera та шкіряним клатчем від цього самого бренду.

Летиція зібрала волосся в красиву зачіску і зробила насичений вечірній макіяж, одягла сережки та улюблену каблучку від Coreterno, детальніше про яку ми розповідали раніше.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Також королева була вчора на коктейльній вечері для іспанської громади, яка мешкає в Анголі, в готелі Epic Sana. Там вона з'явилася в цьому ж луку.

Цього дня король Філіп VI вибрав темно-синій костюм у смужку, світлу сорочку і одягнув краватку в дрібний квітковий принт.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Також королівське подружжя зустрічалося з президент Анголи Жоао Мануель Гонсалвеш Лоуренсу та його дружиною Ана Афонсу Діас Лоуренсу на офіційному прийомі у палаці в Луанді. Для цього виходу королева обрала інше ділове вбрання. 

Королева Летиція та король Філіп VI з президентським подружжям Анголи / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI з президентським подружжям Анголи / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
833
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