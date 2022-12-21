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Яка красуня: королева Летиція в ефектному луці відвідала церемонію

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Яка красуня: королева Летиція в ефектному луці відвідала церемонію

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Іспанії Летиція відвідала вчора святкування 15-річчя фонду "Microfinanzas BBVA" у Паласіо-дель-Маркес-де-Саламанці в Мадриді.

50-річна королева мала блискучий вигляд у темно-бордовій сукні Massimo Dutti з чорним поясом на талії. Вбрання було з довгими рукавами, коміром і розрізом ззаду.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Образ свій Летиція доповнила червоними туфлями-човниками з лакованої шкіри від Magrit та чорним клатчем Nina Ricci, який вона носить ще від 2015 року.

У вухах її Величності були лаконічні сережки Gold & Roses з рожевого золота з діамантами та рубінами, вартістю 1680 євро. Волосся вона розпустила, зробила гарний макіяж очей і нанесла ніжно-рожевий блиск на губи.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Минулого свого виходу королівська особа демонструвала лук в сірій сукні, доповнивши її широким чорним поясом, що підкреслює талію. Зверху накинула чорне пальто і взула чоботи-панчохи.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Довгі сукні - маст-хев для зимового сезону для іспанської королеви, хоча іноді вона носить їх поперемінно з шерстяними вовняними костюмами.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
820
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