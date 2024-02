Яка красуня: королева Максима у білому аутфіті відвідала захід

Її Величність відвідала сесію "Більше мистецтва та культури в школі" у Poppodium De Spot у Мідделбурзі. Королева Максима є почесним головою фонду More Music in the Classroom.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима приїхала на захід у білій накидці з шерсті та кашеміру з поясом Natan Couture x Alicia Audrey Cashmere під якою у неї була біла сукня міді, в руках королева тримала невелику сумку від цього ж бренду, а взута була у шкіряні туфлі Gianvito Rossi.

Максима зібрала волосся у низький пучок, одягла великі сережки Hemmerle, трохи підкреслила вії та рожевим блиском нафарбувала губи. Декілька її улюблених золотих браслетів було у Максими на зап'ясті, а також вона одягла великий золотий перстень з кольоровим камінням.

Королева Максима / Фото: Getty Images

А днями Її Величність відвідала компанію Socialdebt у Роттердамі. Тоді вона з'явилася на публіці в сірих штанях-кльош і в блузі з вирізом "човник".

Королева Максима / Фото: Getty Images

Читайте також: