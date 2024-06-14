Яка красуня: королева Матильда у ніжному образі сходила на концерт

Бельгійська королева з'явилася на світському заході у дуже гарному та ніжному образі. Її Величність одягла білу блузку від Maison Natan з V-подібним вирізом і блакитну спідницю теж від цього ж бренду. Спідниця була декорована камінням та доповнена широким поясом, що підкреслює талію королеви. Образ Матильда доповнила замшевими туфлями-човниками в тон від Gianvito Rossi та маленьким сріблястим клатчем.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Волосся Її Величність зібрала в зачіску і зробила макіяж, одягла сережки-висячки з ніжно-блакитним камінням і свої обручку і заручальну каблучку. А в руках тримала букет червоних троянд.

Нагадаємо, раніше ми показували, як королева Матильда у сукні з камінням та паєтками сходила на концерт із чоловіком.

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