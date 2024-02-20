Яка красуня: королева Матильда в сірому total look відвідала сімейний захід

Королева Матильда та король Філіп були зазнімковані в столиці Бельгії.

Королева Матильда і король Філіп прибули на спеціальну месу на згадку про померлих членів бельгійської королівської родини в Брюсселі.

На захід Її Величність королева приїхала у світло сірому пальті довжини міді з об'ємними рукавами, який поєднувала із сірим капелюхом, замшевими туфлями в тон, сірими рукавичками та маленьким сірим клатчем. У її вухах були діамантові сережки-висячки, на грудях пришпилена брошка, а на обличчі легкий денний макіяж.

Її чоловік король Філіп одягнув темне довге пальто, під яким був костюм, біла сорочка і смугаста краватка.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого свого виходу королева Матильда також підібрала пальто до тону сукні, коли відвідала некомерційну організацію GoodPlanet Belgium.

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