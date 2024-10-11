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Яка красуня: королева Мері приїхала на урочисту презентацію

Яка красуня: королева Мері приїхала на урочисту презентацію

Королева Мері / Фото: Getty Images

Королева Мері відвідала мерію Копенгагена, щоб вручити різдвяну марку.

Різдвяна марка цього року називається "Різдво в Королівстві. Вчора. Сьогодні. Завтра" і віддає шану новоспеченим королю Фредеріку X і королеві Мері та зміні престолу в Данії.

Королева Мері / © Getty Images
Королева Мері / Фото: Getty Images

На презентацію Її Величність приїхала у біло-блакитній сорочці у квітковий принт із різнокольоровими ґудзиками, синіх штанях-кльошах та білому пальті середньої довжини, яке накинула на плечі, а взута була у замшеві чоботи на підборах. Мері розпустила і красиво уклала волосся, зробила макіяж, одягла сережки-цвяшки, зробила макіяж і одягла кілька браслетів на зап'ястя.

(гортайте фото праворуч)

У Instagram королівського палацу Данії поділилися знімками королеви із цього урочистого заходу.

Нагадаємо, нещодавно на банкеті на честь приїзду президентки Ісландії королева Мері з'явилася в розкішній вечірній сукні та перлинній тіарі Пуаре зі скриньки своєї свекрухи королеви Маргрете II.

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images
Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

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