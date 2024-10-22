Яка красуня: королева Мері продемонструвала черговий стильний лук на публіці

Данська королева та її чоловік король Фредерік X завершили дводенний візит до Німеччини.
52-річна королева Мері обрала елегантний образ для появи на публіці. Вона одягла білу блузку з мереживним оздобленням та принтом, коричневий подовжений жакет і червоно-цегляні прямі штани зі стрілками, доповнивши образ шкіряними туфлями-човниками на підборах та коричневою сумкою до тону. У Мері було розпущене волосся укладене легкими хвилями, а на обличчі гарний макіяж. На пальці Її Величності сяяла каблучка з кількома кольоровими каменями, а нігті були нафарбовані світлим лаком.
Нагадаємо, днем раніше в Німеччині королева Мері сяяла на вечорі в червоній сукні А-силуету і з перлинним клатчем в руках.
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