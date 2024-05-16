Яка красуня: королева Мері в блакитному аутфіті та бежевих човниках з'явилася на діловій зустрічі

У королеви та короля Данії під час державного візиту до Норвегії дуже багато зустрічей та заходів.

Вчора Їхні Величності зустрілися з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Сторе в резиденції командувача фортеці Акерсхус в Осло.

Королева Мері приїхала на цю зустріч у блузці блакитного кольору від Jesper Høvring, блакитній спідниці-міді в клітинку від Emilia Wickstead, в руках тримала клатч із бежевої шкіри від Prada і взула бежеві туфлі-човники від Prada.

Королева зібрала волосся шпилькою ззаду, зробила гарний макіяж, одягла сережки з аквамарином та діамантами Bruun Rasmussen, намисто з ініціалом її чоловіка "F" від Halberstadt, а також намисто з медальйоном Julie Sandlau.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

У Мері на зап'ясті був браслет з кольоровим камінням, а манікюр вона зробила у світлому відтінку. Її Величність мала чудовий вигляд, а її чоловік король Фредерік вдало підібрав темно-синій костюм до аутфіту своєї красуні-дружини.

Нагадаємо, під час банкету в королівському палаці Норвегії королева Мері з'явилася в улюбленій тіарі своєї свекрухи королеви Маргрете II.

Королева Мері та король Норвегії Гаральд V / Фото: Getty Images

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