Яка красуня: королева Мері вийшла у світ у червоній сукні та бежевому кейп-пальті

Сьогодні королева Мері та король Фредерік X разом із королем Карлом Густавом та королевою Сільвією прибули до Стокгольмської ратуші. Це їхній перший державний візит після сходження короля Фредеріка X на престол у січні 2014 року внаслідок зречення його матері королеви Маргрете II.

Королева Мері та король Фредерік X, король Карл Густав та королева Сільвія / Фото: Getty Images

Королева Мері цього дня мала дуже елегантний вигляд в червоній сукні міді та бежевому кейп-пальті. До вбрання вона підібрала замшеві туфлі-човники на підборах і бежеву сумку. Одягла золоті квіткові сережки, кілька золотих та діамантових браслетів на зап'ястя, та кілька каблучок. Манікюр Мері був виконаний у світлому відтінку, а макіяж мав бездоганний вигляд.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Днем раніше на урочистому банкеті в палаці королева Мері сяяла в бордовому топі Jesper Høvring та золотій максіспідниці, в руках тримала квадратний клатч і одягла рубінову парюру — тіару, кольє, брошку та браслет із цього ж комплекту.

Королева Мері та королева Сільвія / Фото: Getty Images

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