Яка красуня: королева Ранія в ефектному костюмі сфотографувалася з дорогими її серцю чоловіками

Королева Ранія опублікувала фото на якому зображена разом зі своєю сім'єю.
Королева Йорданії в Нью-Йорку відвідала Middle East Global Submit, на якому була присутня з чоловіком королем Абдаллою II, старшим сином кронпринцем Хусейном та молодшим принцом Хашимом.
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"З найдорожчими для мого серця чоловіками", — підписала кадри Ранія.
53-річна королева з'явилася на заході у синьому асиметричному блейзері з натуральної вовни від JW Anderson, вовняних штанях-кльош теж від цієї марки. У Ранії було, як завжди, бездоганне укладання хвилями та гарний макіяж. А взута королева була в атласні туфлі-човники від Dior.
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Королівська особа кілька днів перебувала у Нью-Йорку та продемонструвала не один стильний образ. Особливо нам запам'ятався її вихід у червоному штанному костюмі.
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