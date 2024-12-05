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Яка красуня: Меган Маркл у сукні з декольте у формі серця з'явилася на церемонії

Яка красуня: Меган Маркл у сукні з декольте у формі серця з'явилася на церемонії

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Герцогиня Сасекська Меган учора ввечері відвідала галавечір Paley Honors 2024, щоб підтримати свого друга Тайлера Перрі, який цього вечора отримав найвищу нагороду від медіацентру Paley.

На захід, який відбувся у готелі The Beverly Wilshire в Беверлі-Гіллз, герцогиня Меган приїхала в чорній сукні без бретельок і з декольте у формі серця, невеликим розрізом спереду і шлейфом ззаду від Oscar de la Renta, взула босоніжки на підборах Stuart Weitzman і доповнила аутфіт діамантовим кольє та браслетом Love Yellow Gold від Cartier. Герцогиня зібрала волосся в зачіску та зробила макіяж.

Меган Маркл / © Associated Press
Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган сяяла на червоній доріжці в компанії Перрі, обіймала друга і загалом мала розкішний вигляд. Тайлер Перрі, нагадаємо, є хрещеним батьком дочки Сассекських – принцеси Лілібет.

Меган Маркл та Тайлер Перрі / © Associated Press
Меган Маркл та Тайлер Перрі / Фото: Associated Press
Меган Маркл та Тайлер Перрі / © Associated Press
Меган Маркл та Тайлер Перрі / Фото: Associated Press

Принц Гаррі не з'явився разом із Меган на заході, оскільки він цього дня був у Нью-Йорку на саміті DealBook Summit.

Меган Маркл / © Associated Press
Меган Маркл / Фото: Associated Press

Герцог та герцогиня Сассекські були гостями на 55-річчі Перрі у вересні та дружать уже багато років. Саме він 2020 року запропонував свій будинок у Лос-Анджелесі парі та їхньому п'ятирічному синові, принцу Арчі, коли Сассекські відмовилася від своїх королівських ролей і залишили Велику Британію.

Меган Маркл / © Associated Press
Меган Маркл / Фото: Associated Press
Меган Маркл / © Associated Press
Меган Маркл / Фото: Associated Press

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