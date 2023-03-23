Яка красуня: онука принцеси Маргарет прикрасила обкладинку глянцю

20-річна дочка сина принцеси Маргарет — Девіда Армстронг-Джонса і Серенаи Армстронг-Джонс — є єдиною онукою покійної принцеси і племінницею покійної королеви Єлизавети II.

На сторінках Tatler було опубліковано три знімки, на яких Маргарита представлена в різних образах. А у підписі до кадрів написано:

"Чарівна онука принцеси Маргарет, леді Маргарита Армстронг-Джонс, сяє на обкладинці травневого номера напередодні свого 21 дня народження".

(гортайте фото праворуч)

На одному з фото дівчина позує в нюдовій сукні з пишною спідницею з пір'я з кутюрної колекції Ashi Studio, на іншому зображена в чорному корсеті та мініатюрній білій плісованій спідниці з кутюрної колекції весна-літо 2023 Schiaparelli, а на голові у неї величезний капелюх із пір'я. Третій образ представлений у квітковій сукні з об'ємними рукавами-ліхтариками та пишним подолом з кутюрної колекції Giambattista Valli сезону весна-літо 2023 року.

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