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Яка красуня: перша леді Південної Кореї вийшла з літака у тренчі-жакеті і штанях-палацо

Яка красуня: перша леді Південної Кореї вийшла з літака у тренчі-жакеті і штанях-палацо

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Яка красуня: перша леді Південної Кореї вийшла з літака у тренчі-жакеті і штанях-палацо

Кім Кеон Хі / Фото: Getty Images

Кім Кеон Хі має просто неперевершений вигляд.

Сьогодні, 16 березня, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль і його дружина Кім Кеон Хі прибули в аеропорт Ханеда в Токіо для переговорів з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісіда.

Перша леді для перельоту обрала стильний образ. На ній був сірий тренч, який був схожий на подовжений жакет, біла сорочка і штани-палацо кремового відтінку зі стрілками.

Аутфіт Кім доповнила сірою краваткою і бежевими туфлями-човниками. Вона зробила гарну зачіску з прикореневим об'ємом і макіяж із рожевою помадою.

Кім Кеон Хі / © Getty Images
Кім Кеон Хі / Фото: Getty Images

Слід зазначити, що першій леді 50 років і в це просто неможливо повірити, адже вона має вигляд максимум на 30. Шкіра її обличчя має чудовий вигляд і на ньому немає жодної зморшки. А ще Кім має струнку тендітну фігуру.

Юн Сук був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку, бордову краватку і чорні туфлі.

Нагадаємо, новий президент Чехії Петр Павел і його дружина Єва Павлова приїхали з офіційним візитом до Польщі. Перша леді Чехії з'явилася там у чорному пальті і з ніжно-рожевим клатчем.

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Дата публікації
Перегляди
3747
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