Яка красуня: принцеса Кейт у новій сукні та сережках улюбленого бренду приїхала до Бірмінгема з чоловіком

Принц і принцеса Уельські прибули сьогодні до Бірмінгема на поїзді, щоб відвідати низку заходів у місті.

Їхні королівські Високості зустрілися з майбутніми лідерами та місцевими власниками бізнесу із сектору творчої індустрії Бірмінгема на заході в The Rectory.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

41-річна принцеса Кейт сьогодні продемонструвала чарівний образ у сукні винного відтінку від Karen Millen із поясом, що підкреслює талію та плісованим подолом. Зараз таку сукню зі знижкою можна придбати за 228 доларів.

Вбрання Кетрін поєднала із замшевими бордовими туфлями на високих підборах від Gianvito Rossi та золотими сережками-висячками від бренду Sezane. Аксесуари від цього бренду принцеса Уельська любить періодично носити. Ми бачили на ній на Різдво ці самі сережки дуже цікавої форми.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Довге волосся Кетрін було розпущене і красиво укладене локонами, а на обличчі був класичний денний макіяж. Принцеса усміхалася та люб'язно вітала публіку. Її чоловік принц Вільям, на якого незабаром чекає важлива місія на коронації Чарльза III, теж був у гарному настрої. Він був одягнений у чорний піджак та блакитну лляну сорочку.

Принц Уельський Вільям / Фото: Getty Images

У Twittere Кейт та Вільям поділилися роликом, як їхали поїздом, а також фото з місцевого ресторану Indian Streatery.

See you very soon Birmingham! pic.twitter.com/nxaTSbx48X — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) 20 квітня

Це незалежний сімейний ресторан у центрі міста, який розпочинав свій шлях, як закусочна вуличної їжі та доріс до відкриття ресторану у 2017 році.

Hope we told this customer to come to the right place…! @indianstreatery pic.twitter.com/0dxzpegLqt — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) 20 квітня

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