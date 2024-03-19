Яка красуня: принцеса Єлизавета у стильному костюмі на діловій зустрічі у замку Лакен

20-річна принцеса навчається в Оксфордському університеті, де вивчає історію та політику. Днями Єлизавета побувала вдома в Бельгії та разом зі своїм батьком королем Філіпом зустрілася у замку Лакен у Брюсселі з колишнім президентом США Бараком Обамою.

Принцеса Єлизавета мала гарний вигляд в синьому штанному костюмі з поясом на талії. У дівчини було розпущене русяве волосся, а макіяж на обличчі був зовсім непомітний. Її батько король Філіп був у костюмі, білій сорочці та краватці у принт.

Зустріч відбулася перед програмною промовою колишнього президента США на технологічному заході неподалік Антверпена. Фотографією поділилися в офіційному акаунті бельгійської королівської родини.

Принцеса Єлизавета – старша дочка короля Філіпа та королеви Матильди. Вона готується до свого майбутнього як королева Бельгії. Коли вона зійде на трон, то увійде в історію як перша жінка-монархиня Бельгії.

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