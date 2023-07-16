Яка красуня: в Мережі знов обговорюють молодий вигляд першої леді Південної Кореї після зустрічі з Зеленською

Дружина президента Зеленського поділилася світлинами з цього візиту у своєму Instagram та розповіла, шо два місяці тому, під час візиту до Південної Кореї, особисто запросила до України Президента Республіки Юн Сок Йоля та його дружину Кім Кон Хі. І ось, після спільної участі у саміті НАТО, – зустрічали їх у Києві.



"Перш за все корейські гості відвідали Бучу, Ірпінь та поховання жертв російської окупації. Під час особистої зустрічі з пані Кім Кон Хі окремо подякувала їй за це: для українців такі візити завжди є свідченням солідарності. Також вдячні Президенту Республіки Корея Юн Сок Йолю за тверду підтримку народу України та готовність сприяти відбудові України. Він вкотре підтвердив це і на саміті НАТО, і в Польщі, яку відвідав на шляху до України.

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Обговорили з колегою порятунок української культурної спадщини. Один зі способів зберегти її – цифровізація, якою зараз займається український Мінкульт @mkip_ukraine. Республіка Корея особливо потужна у цифровій сфері. Сподіваюся, зможемо співпрацювати ще й у цьому напрямі. Вкотре пересвідчуюся: навіть пів земної кулі між країнами – не відстань для людей, які здатні відчувати і чути.

Запросила колегу пані Кім Кон Хі на третій Саміт перших леді та джентльменів, що відбудеться вже у вересні", - заявила Олена Зеленська.

У Києві глави держав та перші леді оглянули Софійський собор, а також ознайомилися з історією та архітектурними особливостями цієї визначної пам’ятки української культури.

"Що показати гостю, який вперше в Україні, у Києві? Так, щоб за один візит він зрозумів найголовніше про культуру нашої країни, її спадщину, відносини між історією і сучасністю?

Сьогоднішніх гостей – президентське подружжя Республіки Корея – ми разом із Володимиром запросили до заповідника "Софія Київська". Його тисячолітній Собор виглядає так затишно – а водночас він один із дуже небагатьох на нашій землі пережив і монгольське нашестя, і ще безліч наступних нашесть та завойовників, і Російську імперію, і більшовиків, і Другу світову. І зараз, під щоденними сиренами тривоги через нову навалу – російську, – він так само залишається місцем мудрості та розуміння, що вистояти – можна. Якщо стояти на своєму", - написала пані Олена в блогу під світлинами.

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Користувачі соцмереж відмітили, який молодий вигляд має дружина президента Південної Кореї. Ай справді, раніше ми вже згадували про те, що за паспортом Кім Кон Хі 50, але за зовнішністю – максимум 30.

Пані Кім була одягнена у чорний приталений жакет та широкі штани, під жакетом у неї була класична біла блузка, а взута вона була у лаконічні чорні туфлі. Волосся її було розпущене, а макіяж досить стриманим.

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Олена Зеленська цього разу обрала костюм цікавого кольору зі спідницею своєї улюбленої довжини міді та доповнила ансамбль шкіряними туфлями-човниками і брошкою на грудях. Волосся зібрала в низький пучок, одягла золоті сережки та зробила денний макіяж.

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