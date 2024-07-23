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Яка красуня: як королева Єлизавета II у мереживній сукні та білих туфлях відвідувала улюблений захід

Яка красуня: як королева Єлизавета II у мереживній сукні та білих туфлях відвідувала улюблений захід

Королева Єлизавета II та її мати королева Єлизавета Боуз-Лайон, липень 1955 року / Фото: Associated Press

Все своє довге життя королева Єлизавета II була серед публіки. Сьогодні згадуємо один із її образів у молоді роки.

У липні 1955 року (через три роки після сходження на престол) королева Єлизавета II та її мати Єлизавета Боуз-Лайон, яка носила титул королеви-матері, відвідали лондонський стадіон "Вайт-Сіті", щоб взяти участь у Міжнародній виставці коней, яка тривала з 18 до 23 липня.

Королева Єлизавета II та її мати королева Єлизавета Боуз-Лайон, липень 1955 року / © Associated Press
Королева Єлизавета II та її мати королева Єлизавета Боуз-Лайон, липень 1955 року / Фото: Associated Press

Того дня Єлизавета II вручила нагороди на виставці, яка спонсорується Британським товариством коней, покровителькою якого вона була. На захід Її Величність прибула у білій сукні з мереживним оздобленням довжини трохи нижче колін, у високих білих рукавичках та білих туфлях на підборах. В її вухах були сережки-висячки, на шиї перлинне кольє, а на руці висіла лаконічна сумка. Позаду Єлизавети йшла її мати, вона також була одягнена в розкішну сукню, була з перлинним кольє на шиї та у хутряній горжетці.

Не секрет, що мати Єлизавети II була модницею і любила хутра, які носила навіть влітку.

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