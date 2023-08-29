Яка красуня: який вигляд мала королева Летиція під час першої вагітності

Старшій дочці королеви Летиції та короля Філіпа VI – принцесі Леонор – у жовтні виповниться 18 років. У майбутньому вона стане королевою Іспанії, змінивши на престолі свого батька Філіпа.

Сьогодні ми вирішили згадати той прекрасний час, коли Летиція була вагітна своїм первістком, дочкою Леонор. Принцеса народилася 31 жовтня 2005 року. А ці кадри було зроблено 2 серпня 2005 року, за два з половиною місяці до її народження.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Тоді спадковий принц Феліпе та його дружина Летиція були присутні на 24-му турнірі з вітрильного спорту Копа дель Рей, у Пальма-де-Майорці, де сім'я зазвичай проводить свою літню відпустку щороку. Летиція була на 7 місяці вагітності. По фото видно, що вона мала дуже мініатюрний живіт.

Майбутня королева того дня була одягнена в коралову сорочку без рукавів і з вирізом на декольте та молочні штани, а взута у світлі замшеві еспадрильї. На пальці Летиція мала золоту обручку, яку вона з невідомих причин перестала носити пізніше.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

А це фото зробили фотографи через рік, коли Летиція, Філіп і принцеса Леонор, якій було 10 місяців, також були присутні в клубі Nautico під час 25-го вітрильного турніру Копа дель Рей.

Королева Летиція та король Філіп VI з дочкою Леонор / Фото: Getty Images

Через роки нічого не змінилося в іспанській королівській родині. Вони все так само щороку в серпні вирушають на відпочинок до Пальма-де-Майорки.

Королева Летиція з дорослими доньками / Фото: Getty Images

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