Яка красуня: який вигляд мала королева Єлизавета II на одній зі своїх різдвяних листівок

Ми показували вам картки короля Чарльза і королеви Камілли, а також принца і принцеси Уельських.

Сьогодні ділимося рідкісним фото королеви Єлизавети ІІ та її різдвяною листівкою 1972 року. Ця листівка королеви та герцога Единбурзького Філіпа була виставлена ​​під час прес-прев'ю аукціону та виставки Жюльєна "Легенди: Голлівуд та королівська родина" в Беверлі-Гіллз, 28 серпня 2023 року.

На фото королева Єлизавета II одягнена в мантію, у неї на голові сяє тіара, а у вухах сережки-висячки з перлів. Її волосся красиво укладене, а на обличчі макіяж.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Раніше ми показували вам, якою листівкою королеви Єлизавети II із королівського архіву цього року поділився король Чарльз III.

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