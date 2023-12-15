Яка красуня: який вигляд мала королева Єлизавета II на одній зі своїх різдвяних листівок

Напередодні Різдва члени королівських сімей зазвичай діляться святковими листівками.
Ми показували вам картки короля Чарльза і королеви Камілли, а також принца і принцеси Уельських.
Сьогодні ділимося рідкісним фото королеви Єлизавети ІІ та її різдвяною листівкою 1972 року. Ця листівка королеви та герцога Единбурзького Філіпа була виставлена під час прес-прев'ю аукціону та виставки Жюльєна "Легенди: Голлівуд та королівська родина" в Беверлі-Гіллз, 28 серпня 2023 року.
На фото королева Єлизавета II одягнена в мантію, у неї на голові сяє тіара, а у вухах сережки-висячки з перлів. Її волосся красиво укладене, а на обличчі макіяж.
Раніше ми показували вам, якою листівкою королеви Єлизавети II із королівського архіву цього року поділився король Чарльз III.
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