Яка красуня: який вигляд мала у бікіні 20-річна молодша донька Грейс Келлі

Вона – молодша дочка князя Монако Реньє III та княгині Грейс Келлі, а також рідна сестра князя Альбера II, що править нині.

На фото принцеса Стефанія заскочена у воді під час відпочинку на Маврикій. Кадр було зроблено під час зимових канікул – 19 лютого 1985 року. Стефанії тоді було 20 років. На ній рожевий бікіні, принцеса усміхається, хлюпаючись у воді.

Принцеса Стефанія / Фото: Getty Images

До речі, фото і самої Грейс Келлі (матері Стефанії) у купальнику є у відкритому доступі в Інтернеті. Також у нашій добірці ми публікували інші фото принцеси Стефанії на яких вона зображена на пляжах.

Принцеса Стефанія / Фото: Getty Images

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