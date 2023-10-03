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Яка красуня: який вигляд мала у бікіні 20-річна молодша донька Грейс Келлі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Яка красуня: який вигляд мала у бікіні 20-річна молодша донька Грейс Келлі

Принцеса Стефанія / Фото: Getty Images

Нам до рук потрапив архівний пляжний кадр монацької принцеси Стефанії.

Вона – молодша дочка князя Монако Реньє III та княгині Грейс Келлі, а також рідна сестра князя Альбера II, що править нині.

На фото принцеса Стефанія заскочена у воді під час відпочинку на Маврикій. Кадр було зроблено під час зимових канікул – 19 лютого 1985 року. Стефанії тоді було 20 років. На ній рожевий бікіні, принцеса усміхається, хлюпаючись у воді.

Принцеса Стефанія / © Getty Images
Принцеса Стефанія / Фото: Getty Images

До речі, фото і самої Грейс Келлі (матері Стефанії) у купальнику є у відкритому доступі в Інтернеті. Також у нашій добірці ми публікували інші фото принцеси Стефанії на яких вона зображена на пляжах.

Принцеса Стефанія / © Getty Images
Принцеса Стефанія / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
248
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