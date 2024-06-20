Яка красуня: Зара Тіндалл у квітковій сукні та в обіймах із чоловіком приїхала до Аскоту

Зара Тіндалл та її чоловік Майк не пропускають королівських кінних перегонів, які відбуваються у ці дні в Аскоті.

Вчора до Аскота донька принцеси Анни приїхала в білій сукні-міді з красивим квітковим принтом від Anna Mason London, в замшевих туфлях на високих підборах від Emmy London, в руках тримала мініатюрний клатч Anya Hindmarch і сонцезахисні окуляри, а на голові у неї був капелюх Juliette Botterill Millinery.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Тіндал зібрала волосся в зачіску, зробила гарний макіяж і одягла сережки-висячки з камінням рожевих відтінків. Її чоловік Майк одягнув чорний фрак, сірі штани в смужку, серій жилет, білу сорочку та рожеву краватку в принт.

У перший день змагань Зара носила жовту сукню з поясом на талії від Laura Green, а до неї підібрала білий клатч Sovereign та замшеві туфлі на підборах Emmy London. Цього дня із взуттям Зари стався конфуз.

Зара і Майл Тіндалли / Фото: Getty Images

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