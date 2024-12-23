Яка крихітка: кронпринц Хусейн прийшов із маленькою донькою на роботу

Спадковий принц Хусейн розтопив серця шанувальників новим відео зі своєю чотиримісячною донькою принцесою Іман.
Принц Хусейн взяв дитину на роботу. Йорданський спадкоємець з гордістю носив малу своїм кабінетом, а їй, схоже, це дуже подобалося.
Кронпринц був у сірому костюмі та білій сорочці, а Іман мала чарівний вигляд у білому в'язаному кардигані, рожевих штанях і світло-сірій шапочці на зав'язках. Хусейн познайомив дівчинку з колегами та трохи попозував для фотографій.
Нагадаємо, нещодавно в Мережі з'явилася новорічна фотографія Хусейна, його дружини принцеси Раджви та маленької доньки. Нею поділилася в Instagram саудівська дизайнерка Гонайда Серафі, яка шила вбрання для принцеси Раджви.
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