Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Яка крихітка: кронпринц Хусейн прийшов із маленькою донькою на роботу

Яка крихітка: кронпринц Хусейн прийшов із маленькою донькою на роботу

Яка крихітка: кронпринц Хусейн прийшов із маленькою донькою на роботу

Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Спадковий принц Хусейн розтопив серця шанувальників новим відео зі своєю чотиримісячною донькою принцесою Іман.

Принц Хусейн взяв дитину на роботу. Йорданський спадкоємець з гордістю носив малу своїм кабінетом, а їй, схоже, це дуже подобалося.

Кронпринц був у сірому костюмі та білій сорочці, а Іман мала чарівний вигляд у білому в'язаному кардигані, рожевих штанях і світло-сірій шапочці на зав'язках. Хусейн познайомив дівчинку з колегами та трохи попозував для фотографій.

Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман / © Instagram кронпринца Хусейна
Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Нагадаємо, нещодавно в Мережі з'явилася новорічна фотографія Хусейна, його дружини принцеси Раджви та маленької доньки. Нею поділилася в Instagram саудівська дизайнерка Гонайда Серафі, яка шила вбрання для принцеси Раджви.

Новорічна листівка принцеси Раджви та кронпринца Хусейна, фото: Honayda Serafi/Instagram / ©
Новорічна листівка принцеси Раджви та кронпринца Хусейна, фото: Honayda Serafi/Instagram

Читайте також:

"Ювілей мрії"! Наталка Денисенко відсвяткувала своє 35-річчя! ЖВЛ представляє

"Ювілей мрії"! Наталка Денисенко відсвяткувала своє 35-річчя! ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація