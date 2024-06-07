Яка крихітка: який вигляд мала леді Кітті Спенсер у дитинстві

33-річна британська аристократка леді Кітті Спенсер нещодавно стала мамою. А ми знайшли одне з перших фото маленької Кітті, коли вона сама була новонародженим немовлям.

Кітті народилася 28 грудня 1990 року і стала першою дитиною Чарльза, графа Спенсера (брата принцеси Діани) та його першої дружини Вікторії Локвуд.

На фото Вікторія тримає на руках новонароджену Кітті в день її виписки з лікарні Святої Марії в Паддінгтоні. Це та сама лікарня, де народжувала своїх двох синів принцеса Уельська Діана, а також, де з'явилися на світ діти її сина Вільяма – принци Джордж, Луї та принцеса Шарлотта.

Віконт Олторп, граф Спенсер та його перша дружина Вікторія Локвуд з їхньою першою дочкою Кітті Спенсер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кітті Спенсер вийшла заміж у липні 2021 року за бізнесмена Майкла Льюїса. А у березні 2023-го поділилася зі своїми підписниками в Instagram, що вперше стала мамою.

Леді Кітті Спенсер / Фото: Getty Images

Вагітною Кітті ніхто не бачив, тому передбачається, що дитину народила сурогатна мати. Хоча можливо Кітті просто уникала папараці всі дев'ять місяців вагітності.

Леді Кітті Спенсер із дочкою / Фото: Instagram.com/elizavspencer

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