Маленька красуня: який вигляд мала принцеса Беатріс в дитинстві

Сара і Беатріс відвідали того дня Королівське Віндзорське кінне шоу, яке так любила все життя покійна королева Єлизавета II. Вони приїхали, щоб подивитися, як принц Філіп бере участь у змаганнях з водіння карети.

І хоча у Сари були не найтепліші стосунки зі своїм тестем, за часів шлюбу з принцом Ендрю вона, як член королівської родини, відвідувала сімейні та інші важливі заходи.

Сара Йоркська та її дочка принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Сара одягнена в білий светр під яким у неї рожева сорочка і сині джинси і взута в туфлі. Її дочка Беатріс у червоному в'язаному кардигані та блакитних штанях у смужку, а також у чорних балетках та білих шкарпетках. У дівчинки, якій на той момент було не більше двох років, світле розпущене волосся, а під кардиганом блузка з білим коміром.

Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

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